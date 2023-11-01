Чи може бути спалах гепатиту А на Вінниччині російською диверсією? Коментар інфекціоніста

Федір Лапій: Розглядалося кілька гіпотез щодо джерела спалаху

Спалах гепатиту А не може бути російською диверсією, адже тоді б інфекцію внесли б у джерело водопостачання і захворювання мало б більш масовий характер. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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«Якби спалах був спеціально спровокованим, то вірус, швидше за все, внесли би у джерело водопостачання. По-перше, тоді би захворювання мало бути більш масовим. По-друге, проби води взяті і вірусу у них не виявлено», – зазначив лікар.

Як пояснив Лапій, зараження відбувається внаслідок потрапляння стічних вод у водойми, де купаються люди.

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«І ми справді очікували спалаху гепатиту А влітку – внаслідок підриву Каховської ГЕС. Тому що, як правило, при таких катастрофах виникають спалахи, бо є підтоплення прибудинкових територій, вигрібних ям. Нам пощастило, цього не відбулося», – наголосив лікар.

За словами лікаря-інфекціоніста, розглядалося кілька гіпотез щодо джерела спалаху. «Приміром, що вірус «завезли» з півдня України, де була катастрофа на Каховській ГЕС. Ця гіпотеза не підтвердилася: у південній частині не було спалаху, крім того, немає якоїсь міграції звідти. Крім того, люди, які захворіли, не мали контактів з приїжджими з Херсонщини. Чи могло виникнути зараження через продукти, придбані на базарі? Була навіть гіпотеза, що джерело розповсюдження – кавуни, які завезли з Херсонщини, але ж їх завезли у різні регіони, а спалах маємо лише у Вінниці. Тому, знову ж таки, ця гіпотеза не підтвердилася. Досі важко сказати, чому саме Вінниця, і звідки вірус міг потрапити і поширитися», – додав медик.

Нагадаємо, на Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Згодом стало відомо, що випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили ще в п'яти громадах.

Раніше повідомлялося, що Україною шириться новий штам коронавірусу.

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До слова, Лапій вважає, що українці почали масово хворіти на інфекційні хвороби через те, що замість того, аби вакцинуватися «ходять в Московський патріархат, слухають всякі нісенітниці і водять хороводи проти вакцинації під Верховною Радою».