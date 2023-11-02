Епідемія гепатиту А на Вінниччині. Лікар пояснив, чи треба українцям терміново робити щеплення

Кір можна викорінити, але для цього потрібне високе охоплення вакцинацією

Федір Лапій: Дорослим можна використовувати екстрену вакцинацію

В Україні вакцинація від гепатиту А є у переліку рекомендованих МОЗ, але не є обов’язковою. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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За словами Лапія, вакцина від гепатиту А може використовуватися як для планової вакцинації, так і для екстреної, після контакту з хворим. Лапій розповів, що планову роблять в Ізраїлі, США, а інші країни не використовують таку вакцинацію для профілактики гепатиту А.

«Знову ж таки, діти хворіють легко. Це може бути блювота, нудота, діарея. Переважно цей вірус становить проблему для дітей із супутньою патологією, у яких є гепатити B, C, і які мають серйозні хронічні ураження печінки. Для них не має значення, чи є спалах у Вінниці, їм потрібен захист від гепатиту А. Дорослим можна використовувати екстрену вакцинацію. Вакцина зараз наявна у Вінниці для щеплення саме тих, хто контактував із хворими на гепатит А», – зазначив лікар-інфекціоніст.

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Лапій додав, що для проведення щеплення мобільні бригади виїжджають в осередок захворювання і пропонують безкоштовно пройти вакцинацію контактним особам. Така вакцинація проводиться протягом двох тижнів від моменту контакту, і в таких випадках вона дуже ефективна.

Нагадаємо, на Вінниччині кілька днів тому зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Спеціалісти Вінницького Центру контролю та профілактики хвороб перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання, забезпечують відбір зразків з навколишнього середовища та осередків захворювання.

Також «Главком» писав, що влада Вінницької області посилила контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту через спалах захворюваності гепатиту А. Наразі під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили ще в п'яти громадах. Захворювання на гепатит виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.