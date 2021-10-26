Коронавірусний колапс на Херсонщині. Керівниця лікарні пояснила, чим відрізняється нинішня хвиля пандемії

Центральна влада розгортає в регіоні мобільний шпиталь

Поточна хвиля коронавірусу на Херсонщині значно перевершила попередні і за кількістю госпіталізованих, і за відсотком літальних випадків серед хворих. Через те, що майже всі ліжка у місцевих лікувальних закладах зайняті, було прийнято рішення розгорнути на території Каховської Центральної міської лікарні мобільний шпиталь, який також прийматиме хворих. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка медичного закладу Тетяна Пиховка.

За словами лікарки, при тому, що загальна кількість ліжок у лікарні дорівнює 170, а всі відділення перепрофільовані під Covid-19, станом на 25 жовтня 168 ліжок були зайняті. Саме це стало причиною розгортання мобільного шпиталю.

Також директорка медичної установи пояснила, чому відсоток зайнятих ліжок у Каховсіькій лікарні перевищує середні показники по регіону, які, за словами керівництва області, становлять 74%.

«У нас вільних місць немає. Щодо того, чому у нас, то Каховка – це великий район, у якого зручне розташування, до нього легко дістатися з прилеглих районів. Окрім того, саме місце біля лікарні непогано забезпечене комунікаціями. Для «швидких» також дуже вдало розташований під’їзд», – зазначила Тетяна Пиховка.

Планується, що мобільний шпиталь почне приймати пацієнтів 28 жовтня.

Раніше влада Херсонщини розповіла про ефективність протиковідних патрулів.

Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.