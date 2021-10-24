Злочин і кара Надії Савченко. Хто торгує фейковими Сovid-сертифікатами і що за це буває?

Екснардеп Надія Савченко запевняє: Covid-сертифікат не підробляла і не купувала. Водночас підтвердити свою вакцинацію вона не готова

Екснардеп Надія Савченко запевняє: Covid-сертифікат не підробляла і не купувала. Водночас підтвердити свою вакцинацію вона не готова

З початку року відкрито 800 кримінальних проваджень…

Останній тиждень в Україні спостерігається бум вакцинації від Covid-19. Міністерство охорони здоров’я радісно звітує про чергові рекорди – 22 жовтня свою дозу отримали майже 290 тисяч українців.

Паралельно свою не менш вражаючу статистику озвучив і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він повідомив, що вже розпочато 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації. По суті, у звіті МВС відображені дві категорії людей. Перші – заробляють на продажу фейкових медичних документів. Другі – покупці підроблених довідок, які охоче ведуться на «сир у мишоловці».

Несподівано наприкінці минулого тижня у зведеннях правоохоронців опинилися колишня скандальна нардепка Надія Савченко та її рідна сестра Віра. В аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у жінок сертифікати вакцинації проти Covid-19 із ознаками підробки. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України («Використання завідомо підробленого документа»). Покарання, яке може загрожувати сестрам, – штраф до 850 грн або арешт до шести місяців, або обмеженням волі на до двох років. Сама Савченко, коментуючи скандал, лише підкинула хмизу у вогонь. Ексдепутатка заперечила, що купувала сертифікат, але тут же дорікнула владі примусовою вакцинацією і необхідністю пред’являти якісь додаткові документи при перетині кордону. Вона також відмовилася відповідати на запитання, чи робила вона щеплення від коронавірусу, посилаючись на закон про захист персональних даних про здоров'я людини. Як то кажуть, слова говорять самі за себе…

«Главком» проаналізував, які ж насправді покарання отримують в судах «колеги» Савченко, які також «не підробляють сертифікат», але й не можуть довести, що вони справді вакцинувались. Тисячі таких недоброчесних громадян своїми діями спотворють реальну картину вакцинації.

Довідки за 500 грн. Історія лікаря-комерсанта

Користуючись нездоровим попитом, ортопед-травматолог Рогатинської центральної райлікарні на Івано-Франківщині налагодив справжнісінький бізнес. Починаючи з лютого 2021 року, лікар підробляв довідки, у яких вписував негативні результати аналізів на Covid-19. Для цього через сайт оголошень ОLX він відшукав особу, яка погодилася виготовити печатку діагностичного центру ТОВ «Діамеб».

Далі у власному службовому кабінеті чоловік у білому халаті виготовляв результати аналізів на Covid-19 на замовлення осіб та видавав їх від імені діагностичного центру. Потім фейкові документи відправляв «Новою поштою». Вартість своєї послуги лікар оцінив у 500 грн за кожну довідку.

Загалом, чоловік так заробив 4,5 тис. грн.

У протиправній діяльності лікаря викрила Служба безпеки України. У суді медик повністю визнав свою вину. На виправдання лікар сказав, що спонукав його до зайняття незаконною діяльністю брак коштів на утримання сім’ї. У підсумку Рогатинський районний суд 20 вересня визнав ортопеда-травматолога винним у підробці медичних документів і призначив два роки позбавлені волі, які замінив на рік іспитового терміну.

Надію Савченко із сестрою затримали прикордонники (скріншот з відео)

Підроблені covid-сертифікати на бланках лікарень

Підробка сертифікатів про вакцинацію набула поширення в країні, починаючи з серпня-вересня. Здебільшого, фейковими документами користувалися громадяни, котрі в’їжджали в Україну і не хотіли йти на самоізоляцію. Також особливої популярності такі «документи» набули серед учителів в сільській місцевості. Забобони забороняли їм вакцинуватись, а влада ж жорстко вимагала пройти щеплення. Такий попит знову народив пропозицію.

Спритні ділки почали пропонувати так звані сертифікати через інтернет. Замовнику гарантували документ на бланках медичних установ. І гарячі голови не скупилися на гроші. У судовому реєстрі є випадки, коли псевдосертифікати начебто видавали міська поліклініка №5 Чернівців, Київський обласний шкірно-венерологічний диспансер, Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня, Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги. При цьому насправді все це виглядало банальною підставою.

Конкретний приклад. Яворівський районний суд Львівської області 29 вересня визнав винним чоловіка у підробці медичних документів, пов’язаних з коронавірусною хворобою і призначив 850 грн штрафу.

За матеріалами справи обвинувачений 10 серпня надав невідомій особі свої анкетні дані, на підставі яких та виготовила свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби Covid-19. У підробленому документі були вказані реквізити та печатка комунального неприбуткового підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», а також реквізити, підписи та печатка лікаря. Фейковий «ковідний» документ чоловік показав прикордонникам, повертаючись з Польщі до України. Тим самим обвинувачений хотів уникнути самоізоляції.

«Службове розслідування, ініційоване обласним департаментом охорони здоров’я, підтвердило: свідоцтво про вакцинацію, в якому нібито використовувалися реквізити та печатка комунального неприбуткового підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», було підробленим. Більше того підробленою є печатка лікаря, який насправді працює у Красилові (в іншому районному центрі на Хмельниччині – «Главком»)», – повідомила у коментарі «Главкому» керівниця Дунаєвецького центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Музика.

Цю ж інформацію підтвердила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Косовська. У коментарі «Главкому» вона зазначила, що наразі відомо про два медзаклади на Хмельниччині, які засвітилися у підроблених covid-документах: Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги і Хмельницький обласний шкірно-венерологічний диспансер. Останній взагалі не задіяних у мережі «ковідних» закладів. Керівники цих закладів надали пояснення і обласний департамент не знайшов фактів, що саме з боку цих медичних установ відбулася підробка документів. Фактично невідомі особи просто використали реквізити медичних закладів.

«Щотижня керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги проводять онлайн-наради щодо запобігання підробці covid-документів. Також діють вайберні групи, в яких відбувається розсилка матеріалів міністерства охорони здоров’я щодо виявлення мережі з виготовлення фейкових сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. З іншого боку, керівники медичних закладів навіть організували дискусію щодо надання їм певного правового захисту у питанні розділення відповідальності між ними та лікарями, котрі виписують covid-документи. Адже якщо лікар видасть недостовірний документ і його потім підпише керівник закладу, то вони обоє повинні відповідати. Ми не можемо все скинути лише на лікарів, бо почнеться безконтрольний процес», – наголосила Косовська.

Великі штрафи чи тюрма не панацея?

Зі свого боку уряд стверджує, що знайшов спосіб, як запобігти «епідемії» підроблених covid-документів. На розгляд Верховної Ради надійшов законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (№6084). Він пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 3213, яка передбачатиме великі штрафи та навіть тюремний термін:

за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб – штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до двох років;

за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб – штраф від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавленням волі на до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років;

за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб – штраф від 85 тис. до 170 тис. грн або позбавленням волі до трьох років.

В ефективності запропонованих нововведень устигли засумніватися у Головному науково-експертному управлінні апарату Верховної Ради. Керівниця Світлана Тихонюк вважає, що запровадження окремої кримінальної відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, «є надмірною криміналізацією, негативними наслідками якої, зокрема, є створення штучної конкуренції кримінально-правових норм та порушення принципу економії кримінально-правової репресії». Натомість вона пропонує посилити відповідальність за підробку covid-документів шляхом внесення змін до діючих статей Кримінального кодексу, наприклад, статті 358 («Використання завідомо підробленого документа») або статті 366 («Службове підроблення»).

Віталій Тараненко, «Главком»

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