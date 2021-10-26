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    Пандемія на Херсонщині. У стаціонарі один інфекціоніст на 85 хворих

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    Українським медзакладам не вистачає лікарів&nbsp; - Пандемія на Херсонщині. У стаціонарі один інфекціоніст на 85 хворих
    Українським медзакладам не вистачає лікарів 
    фото з відкритих джерел

    У лікарні, де розгортають мобільний госпіталь, гостра нестача лікарів

    У Херсонській області за минулу добу, 25 жовтня, померли 46 людей із діагнозом Сovid-19. Область першою з усіх була включена до «червоної» карантинної зони під час третьої хвилі пандемії. А нині Херсонщина перебуває на межі коронавірусного колапсу. Медична директорка Каховської центральної міської лікарні Тетяна Пиховка в інтерв’ю «Главкому»розповіла, що найгострішою проблемою у такому надзвичайному режимі роботи є проблема кадрів. Медиків не вистачає.

    «Середнього та молодшого медичного персоналу достатньо, а от лікарів бракує. У нас два інфекціоністи. Є нагальна потреба у лікарях анестезіологах-реаніматологах», – розповіла медик.

    Пиховка розповіла, що у мобільному шпиталі, який розгорнутий на території лікарні, працюватимуть мобільні бригади, набрані з медиків із лікарень Херсонщини, які не були залучені до боротьби з коронавірусною хворобою. Вони чергуватимуть вахтовим методом.

    Наразі навіть не йдеться про кваліфікацію цих лікарів саме для надання хворим з Covid-19. Адже просто не вистачає людей.

    «Але робочі руки та мізки потрібні сьогодні і зараз, у цьому нагальна потреба. Питання кваліфікації і як медиків атестувати… Ви ж розумієте, що немає зараз часу займатися їхніми атестаціями, адже потрібно працювати та надавати невідкладну допомогу. У нас «швидкі» стоять у черзі, аби госпіталізувати людей», – розповіла лікарка.

    Вона повідомила, що Департамент охорони здоров’я пропонує лікарні залучати медиків з лікарень, які сьогодні не залучені до надання допомоги хворим на Covid-19.

    «Також плануємо залучати сімейних лікарів, які працюють у первинній ланці надання допомоги. – розповіла Пиховка. – У нас є терапевти, є вісім анестезіологів-реаніматологів. Вони усіх інших консультують, допомагають. Після першої хвилі майже усі наші лікарі залучені до лікування хворих на Covid-19, вже мають досвід. Намагаємося доносити до кожного протокол лікування».

    Лікарі «первинки» намагаються вже вчасно відправляти людей до лікарні. Але 170 ліжок для госпіталізації – це недостатньо на 200-250 тис. населення, які обслуговує Каховська лікарня.

    Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій розгортають мобільний госпіталь на території Каховської центральної міської лікарні фото: Суспільне
    Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій розгортають мобільний госпіталь на території Каховської центральної міської лікарні фото: Суспільне

    Медична директорка лікарні сподівається, що додаткові 120 ліжко-місць мобільного госпіталю буде достатньо. «Але повинні бути й спеціалісти до цих ліжко-місць», – наголосила вона.

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    Теги: медицина Херсонщина лікарня госпіталь коронавірус
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    Пандемія на Херсонщині. У стаціонарі один інфекціоніст на 85 хворих