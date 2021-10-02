Імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого

«Грипу минулого року не було через локдаун. А ми ж не хочемо сидіти в локдауні»

Епідемії грипу в Україні минулого року вдалося уникнути через запроваджений владою локдаун. Таку думку висловив український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, ідеться у матеріалі «Главкома» «Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу».

«Ми ж не хочемо сидіти в локдауні. Ми хочемо, щоб працювали дитсадки, університети і школа. А саме школа є тим містком, через який вірус грипу опиняється всередині сімей. Тому якщо у нас досі існує поділ на карантинні зони, то цьогоріч захист від грипу є актуальнішим, ніж у минулому сезоні, коли всі навчалися дистанційно», – пояснив Лапій.

Імунолог додав, нещодавно Національна технічна група з питань імунопрофілактики проголосувала за надання рекомендації МОЗ щодо можливої вакцинації в один день у різні руки вакциною проти грипу та вакциною проти Covid-19. «Однак це не означає, що вже сьогодні це офіційна рекомендація – треба дочекатися затвердження МОЗ», – зазначив медик.

До слова, що стосується планової (ре)вакцинації від інших інфекційних хвороб (дифтерія, правець, гепатит В тощо), то Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендує витримати паузу у 14 днів між ними і щепленням проти Covid-19.

Як писав «Главком», завдяки протиепідемічним заходам проти коронавірусної інфекції у минулому епідемічному сезоні поширеність грипу була значно меншою, ніж у попередні роки (до появи Covid-19). Через це у соціальних мережах почали точитися розмови про необов’язковість вакцинації від грипу – до слова, з року в рік в Україні вакцинувалися від грипу менше 1% людей.

Раніше професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

Інфографіка: МОЗ

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