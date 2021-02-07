Прем'єрка Литви назвала вакцину «Супутник V» гібридною зброєю Путіна

Володимир Путін пропонує вакцину світу «як ще одну гібридну зброю, щоб розділяти і володарювати»

Президент РФ не хоче використовувати вакцину «Супутник V» як ліки для громадян своєї країни, вважає прем'єр-міністерка Литви

Президент РФ Володимир Путін використовує російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» як ще один засіб гібридної війни.

Про це у Twitter заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

«Вони кажуть, що «Супутник V» – це добре, але Путін не хоче використовувати його як ліки для російського народу. Він пропонує його світу як ще одну гібридну зброю, щоб розділяти і володарювати», – написала вона.

За словами прем'єрки, це не благо для людства.

Зазначимо, жителі окупованого Донбасу масово відмовляються від російської вакцини.

Днями окупанти завезли на Луганщину російську вакцину «Супутник V». За словами бойовиків, вакцини доставив черговий «гуманітарний конвой» із Росії. Вони також прибули до окупованого Донецька.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат, але цього не станеться.

Також ЗМІ повідомили, що білоруські медики відмовляються вакцинуватися російським «Супутником V».