Кампанія з вибору сімейного лікаря стартує у квітні

До кінця січня буде оголошено конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України

Старт кампанії з вибору лікаря первинної допомоги почнеться з квітня 2018 року, а наразі цей проект здійснюється в пілотному режимі. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров’я. «Це зроблено для того, щоб лікарі мали час навчитися користуватися функціоналом медичної інформаційної системи, а також для тестування



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До кінця січня буде оголошено конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України

Старт кампанії з вибору лікаря первинної допомоги почнеться з квітня 2018 року, а наразі цей проект здійснюється в пілотному режимі.

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«Це зроблено для того, щоб лікарі мали час навчитися користуватися функціоналом медичної інформаційної системи, а також для тестування центрального компонента електронної системи охорони здоров’я», – зазначили у МОЗ.

У повідомленні наголошується, що комунальні заклади первинної допомоги у 2018 році повинні реорганізуватися у некомерційні комунальні підприємства. При цьому зазначається, що лише медичні заклади у статусі комунальних некомерційних підприємств зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з державного бюджету.

У МОЗ також звернули увагу на те, що у 2018 році комунальні заклади первинної допомоги мають забезпечити комп’ютеризацію, обрати Медичну інформаційну систему (МІС) та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, отримати електронні цифрові підписи для закладу та лікарів. Також необхідно «привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до Табелю технічного оснащення, забезпечити надання Першої медичної допомоги (ПМД) у вихідні, свята та для заміни основного лікаря у відпустці, на лікарняному чи під час підвищення кваліфікації».

За інформацією МОЗ, у січні буде оголошено конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України, і «до липня НСЗУ буде утворена та розпочне роботу».

Як відомо, з початку року в Україні стартувала реформа медичної сфери. Вона розпочалась з первинної ланки медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. За інформацією МОЗ, усі послуги, які надають ці лікарі, будуть 100% покриватися з державного бюджету.

З 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракти з НСЗУ, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю – щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали договір.

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