Київ та 12 областей залишаються у «червоній» зоні карантину

У червоній зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження

Міністерство охорони здоров’я залишило у червоній карантинній зоні столицю

Станом на 18 квітня 2021 року «червоній» зоні карантину відповідають Київ та 12 областей України. У цій зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

За даними міністерства, крім столиці, червоному рівню епідемічної небезпеки відповідають Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У «червоній» зоні карантину заборонена робота ТРЦ, театрів та розважальних закладів, а кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту, але за рішенням місцевої влади.

Ще 9 регіонів перебувають у »помаранчевій» зоні карантину: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

Херсонська, Закарпатська та Івано-Франківська області – у »жовтій» зоні карантину.

Найвищий показник госпіталізацій станом на 17 квітня у Хмельницькій області – 119,4 на 100 тис. населення, Чернігівській – 98,9, у Миколаївській – 89,2, у Сумській та Черкаській областях – 89,1.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 17 квітня, окрім Києва, в Одеській області – 69,1%, Львівській – 68,6%, Київській – 68% при визначеному показнику 65%. Всього індикатор наповненості ліжок з киснем перевищують столиця і 7 областей.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10282 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4274 особи, летальних випадків – 250, одужало – 6523 особи, здійснено тестувань – 60380.

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