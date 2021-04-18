Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 10282 нових хворих на коронавірус
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області
За добу в Україні померло 250 людей
В Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10282 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4274 особи;
- летальних випадків – 250;
- одужало – 6523 особи;
- здійснено тестувань за добу – 60380.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1946510 осіб;
- одужало – 1482079 осіб;
- летальних випадків – 39786;
- проведено ПЛР-тестувань – 8942671.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1590), Дніпропетровській (1114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Нагадаємо, в Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 4100 осіб, летальних випадків – 440, одужало – 9736 осіб, здійснено тестувань – 105215.