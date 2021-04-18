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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 10282 нових хворих на коронавірус

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 10282 нових хворих на коронавірус

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

    За добу в Україні померло 250 людей

    В Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10282 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 4274 особи;
    • летальних випадків – 250;
    • одужало – 6523 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 60380.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1946510 осіб;
    • одужало – 1482079 осіб;
    • летальних випадків – 39786;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8942671.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1590), Дніпропетровській (1114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

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    Нагадаємо, в Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 4100 осіб, летальних випадків – 440, одужало – 9736 осіб, здійснено тестувань – 105215.

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    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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