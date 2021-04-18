У Києві за добу коронавірус виявили у 480 осіб

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

У Києві виявили за минулу добу 480 хворих на коронавірус. Померли 26 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«480 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 26 людей. Усього за період пандемії в місті 4198 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 184892», – повідомив Кличко.

Захворіли: 271 жінка віком від 18 до 95 років, 191 чоловік віком від 18 до 89 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 92 хворих на коронавірус, а також 304 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 432 людини. Загалом коронавірус подолали 115361 киянин.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому – 123, Дніпровському – 106 та Деснянському – 88», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10282 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4274 особи, летальних випадків – 250, одужало – 6523 особи, здійснено тестувань – 60380.

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