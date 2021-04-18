Ляшко розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від Covid-19 усіх охочих

що мета Міністерства охорони здоров'я – вакцинувати половину дорослого населення до кінця 2021 року

Віктор Ляшко заявив, що мета Міністерства охорони здоров'я – вакцинувати половину дорослого населення до кінця 2021 року

Головний санітарний лікар повідомив, що для старту масової вакцинації потрібен 1 млн доз вакцин

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація від коронавірусу всіх охочих. Для цього, за його словами, потрібно, щоб у країні був щонайменше 1 млн доз вакцин. Про це йшлося під час його розмови з журналістами в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Ляшко нагадав, що мета Міністерства охорони здоров'я – вакцинувати половину дорослого населення до кінця 2021 року.

«Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети щеплення, всі мобільні бригади, а також готові потенційно розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх», – сказав він.

Головний санітарний лікар додав, що спочатку вакцинувати будуть категорію 60+, а коли всі охочі отримають щеплення, то почнеться вакцинація категорії 18+.

«Спочатку пріоритет 18+ це люди з хронічними хворобами, а потім всі охочі, – додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу.

У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.