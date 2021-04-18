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    Вакцинація в Україні. За добу щеплено 3333 особи

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    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 449197 щеплень - Вакцинація в Україні. За добу щеплено 3333 особи

    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 449197 щеплень

    Найбільше щеплень за добу зробили на Донеччині

    За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 3333 особи. З них вакциновано першою дозою – 3333 людини, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 0 осіб.

    Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 449197 щеплень. Вакциновано – 449194 особи, з них отримані першу дозу – 449192 людини, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 5 осіб (з них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

    За 17 квітня 2021 року було зроблено 9711 щеплень менше, ніж за попередню добу.

    Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Донеччина (620), Львівщина (401) і Одещина (381).

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    МОЗ зазначає, що вакцинація проводилася 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.

    Нагадаємо, в Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10282 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 4274 особи, летальних випадків – 250, одужало – 6523 особи, здійснено тестувань – 60380.

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    Теги: хвороби епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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