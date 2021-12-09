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    Комаровський розказав, що означає постійна тяга до солодкого

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    Потяг до десертів &ndash;&nbsp;не ознака хвороби, а ознака того, що пора брати себе в руки - Комаровський розказав, що означає постійна тяга до солодкого
    Потяг до десертів – не ознака хвороби, а ознака того, що пора брати себе в руки
    Фото з відкритих джерел

    Чи свідчить бажання з’їсти смаколик про хворобу

    Заслужений лікар України Євгеній Комаровський відповів на питання, чи є тяга до солодкого симптомом якоїсь хвороби. Своїми знаннями педіатр поділився на своєму каналі в YouTube.

    Педіатр каже, що насправді таку тягу відчуває постійно величезна кількість людей. Але це не є симптомом будь-якої хвороби. Принаймні, медична наука ще нічого такого не виявила.

    «Тяга до солоного, тяга, наприклад, до полуниці з оселедцем, – це може бути симптомом певних станів, але тяга до солодкого не є ознакою будь-якої хвороби», – запевняє Комаровський.

    Справа в тому, що нам часто хочеться пояснити собі невгамовне бажання споживати тортики, цукерки і так далі. І це не тому, що ми не хочемо стежити за своїм здоров'ям, а тому що в нас нібито криється якась таємна хвороба.

    Але насправді постійна тяга до солодкого – шкідлива звичка, яка найімовірніше виробилася у нас ще в дитинстві.

    «Людина може жити без додаткового цукру. Вживання цукру сприймається лікарями в усьому світі як мало не найнебезпечніший наркотик в житті людини. Залежність від цукру – це ситуація психологічна, але до якихось таємних хвороб це відношення не має», – заявив педіатр.

    Він додав, що це нормально, хотіти смачненького, і це нормально – отримувати від цього смачненького задоволення, але це не ознака хвороби, а ознака того, що пора брати себе в руки.

    Нагадаємо, Комаровський розвіяв міф про небезпеку цукрозамінників.

    Раніше Комаровський попередив про зв'язок харчування з онкологією і назвав головні ризики.

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    Теги: лікар наука хвороби
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    Комаровський розказав, що означає постійна тяга до солодкого