Комаровський розказав, що означає постійна тяга до солодкого

Потяг до десертів – не ознака хвороби, а ознака того, що пора брати себе в руки

Чи свідчить бажання з’їсти смаколик про хворобу

Заслужений лікар України Євгеній Комаровський відповів на питання, чи є тяга до солодкого симптомом якоїсь хвороби. Своїми знаннями педіатр поділився на своєму каналі в YouTube.

Педіатр каже, що насправді таку тягу відчуває постійно величезна кількість людей. Але це не є симптомом будь-якої хвороби. Принаймні, медична наука ще нічого такого не виявила.

«Тяга до солоного, тяга, наприклад, до полуниці з оселедцем, – це може бути симптомом певних станів, але тяга до солодкого не є ознакою будь-якої хвороби», – запевняє Комаровський.

Справа в тому, що нам часто хочеться пояснити собі невгамовне бажання споживати тортики, цукерки і так далі. І це не тому, що ми не хочемо стежити за своїм здоров'ям, а тому що в нас нібито криється якась таємна хвороба.

Але насправді постійна тяга до солодкого – шкідлива звичка, яка найімовірніше виробилася у нас ще в дитинстві.

«Людина може жити без додаткового цукру. Вживання цукру сприймається лікарями в усьому світі як мало не найнебезпечніший наркотик в житті людини. Залежність від цукру – це ситуація психологічна, але до якихось таємних хвороб це відношення не має», – заявив педіатр.

Він додав, що це нормально, хотіти смачненького, і це нормально – отримувати від цього смачненького задоволення, але це не ознака хвороби, а ознака того, що пора брати себе в руки.

Нагадаємо, Комаровський розвіяв міф про небезпеку цукрозамінників.

Раніше Комаровський попередив про зв'язок харчування з онкологією і назвав головні ризики.

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