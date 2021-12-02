Комаровський розповів, для кого найнебезпечніший штам «Омікрон»

Вірус особливо небезпечний для людей з гарним імунітетом, зазначив Комаровський

Доктор Комаровський розповів, чому новий штам коронавірусу «Омікрон» виявлений саме в ПАР, а також про те, для кого він може бути смертельно небезпечний. Про це лікар повідомив на телеканалі «Україна 24»

Медик нагадав, що саме в ПАР знаходиться дуже велика кількість ВІЛ-інфікованих. А для вірусу ослаблена імунна система – це ідеальне середовище для мутації.

«Якщо у людини в організмі немає взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких мала кількість антитіл і вони нечітко збігаються», – пояснив ситуацію лікар.

Комаровський розповів, чому так важливо враховувати особливості нового штаму. Виявляється, вірус особливо небезпечний для людей з гарним імунітетом.

«Як це не парадоксально, вірус в основному вбиває людей з гарним імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбутися вірусу місяцями», – повідомив заслужений лікар.

За словами медика, зараз ще неможливо сказати, чи небезпечніше Омікрон, наприклад, Дельти. Але його відрізняє один симптом – це жахлива слабкість. Доктор зазначив, що через 10 днів медикам вдасться відповісти на більшість питань про новий штам Covid.

«Зараз немає відповіді на питання – це взагалі небезпечніше чи ні? Теоретично це дуже повинно людству не пощастити, щоб одночасно виник вірус, який буде і розмножуватися краще «Дельти«, і важче переноситися», – резюмував Комаровський.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі назвав особливості штаму «омікрон». Він зазначив, що «омікрон», можливо, передається легше і може чинити опір дії вакцин.

У Сполучених Штатах у Каліфорнії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу — «омікрон». Зараження зафіксували в одному із медичних закладів штату.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.