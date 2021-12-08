Вчені навчилися контролювати стать потомства тварин

Метод науковців не має негативного впливу на плодючість батьків або здоров'я дитинчат

Інструмент редагування геному CRISPR-Cas9 допоможе розводити особин лише чоловічої або жіночої статті. Про це йдеться в статті журналу Nature Communications.

Метод розділення елементів системи CRISPR-Cas9 по геномах материнського та батьківського організмів може вирішити проблему з надлишком окремої статті. Наприклад, у світі кожного року вбивають 6-7 млрд одноденних півників, а можна було б вирощувати тварин бажаної статті. Такі способи вже є, але вони не завжди демонструють ефективність, а також впливають на зменшення кількості потомства та репродуктивну здатність.

Вчені завдяки молекулярним ножицям CRISPR-Cas9 можуть спричинити загибель ембріонів чоловічої чи жіночої статі. Наразі технологія недостатньо вивчена для застосування у ссавців, тому вчені Інституту Френсіса Кріка та Кентського університету вирішили її дослідити.

Науковці провели випробування технології на генетично модифікованих лабораторних мишах. Вони націлили молекулярні ножиці на ген TOP 1, який кодує необхідний для нормальної реплікації та репарації ДНК фермент, а пошкодження якого призводить до смерті ембріонів у мишей на стадії 4-16 клітин.

Спочатку вони спробували з’ясувати, чи здатні спричинити загибель жіночих ембріонів. Дослідження виявилось успішним: у 36 виводках, у яких сумарно народилося 130 дитинчат, не було жодної самки. Інший експеримент також показав результативність: із 36 виводків, у яких народилося 120 дитинчат, не було жодного самця.

Зазначається, що дитинчат однієї статті народжується більше, ніж зазвичай. Можливо, через зменшення кількості ембріонів ті, що не мають летальної комбінації трансгенів, мають вищі шанси вижити й імплантуватися.

Виявилось, що метод науковців має ефективність у мишей і не має негативного впливу на плодючість батьків або здоров'я дитинчат. Вони мають надію, що результати дослідження зменшать кількість зайвих жертв у науці та тваринництві.

Нагадаємо, раніше японські вчені успішно протестували на мавпах вакцину від ВІЛ.

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