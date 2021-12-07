Як рятувати українців від ВІЛ/СНІДу (відео)

Кожен третій не здогадується про свій ВІЛ-статус

Аби подолати епідемію страшної хвороби, про неї треба говорити, повідомляє DW.

Як відомо, в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД − одна з найгірших у Європі. При цьому, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію.

Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.

«Я вам скажу так, підлітки 13-15 років, 90% не знають про ВІЛ нічого, взагалі, що це. А якщо десь і чули, то не знають, як передається, як з цим жити, як стримувати ретровірусною терапією, тобто взагалі нічого не знають», − розповідає тренерка із сексуального виховання молоді, Маріанна Анощенко.

Жінка наразі працює у Фастові, де навчає дітей, та готує інших колег до аналогічної роботи.

У Центрі громадського здоров'я повідомили, що на сьогодні в Україні близько 257 тисяч людей живуть з вірусом імунодефіциту (ВІЛ), але кожен третій з них не здогадується про свій ВІЛ-статус. За 10 років кількість людей, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ), зросла з 20 до 130 тисяч.

Раніше у Центрі громадського здоров’я МОЗ України наголошували, що ВІЛ-інфекцію можна ефективно лікувати.

До слова, Росія зобов'яже заробітчан подавати довідку про відсутність ВІЛ-інфекції.

Головний санлікар України Ігор Кузін заявляв, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

Раніше у МОЗ запевнили, що у ВІЛ-позитивних людей, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється.