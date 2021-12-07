Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в медицині

За словами Комаровського, такого поняття, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез, немає

Комаровський: «У кожного таке було, і всім це лікували крапельницями та уколами»

Популярний лікар Євген Комаровський озвучив три відомі діагнози, яких насправді немає в доказовій медицині. Він зазначив, що лікарі лікують такі стани стандартним набором засобів. Про це Комаровський розповів у програмі «Хард з Влащенко».

За словами Комаровського, є три діагнози, яких насправді не існує – вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез.

«Таких діагнозів, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез – не існує. У кожного таке було, і всім це лікували крапельницями та уколами», – підкреслив медик.

Він зазначив, що тактика у медиків швидкої допомоги проста. Вони при скаргах на біль в голові ставлять укол магнезії, від якого болять сідниці, і пацієнт забуває про біль в голові.

«Це називається лікування! Або крапельницю ставили, вся рука затекла. Ось це мене полікували», – додав Комаровський.

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Також Доктор Євген Комаровський розкритикував лікарів за помилкові діагнози, які ставлять тільки в нашій країні.

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