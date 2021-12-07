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    Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в медицині

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    За словами Комаровського, такого поняття, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез, немає - Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в медицині
    За словами Комаровського, такого поняття, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез, немає
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    Комаровський: «У кожного таке було, і всім це лікували крапельницями та уколами»

    Популярний лікар Євген Комаровський озвучив три відомі діагнози, яких насправді немає в доказовій медицині. Він зазначив, що лікарі лікують такі стани стандартним набором засобів. Про це Комаровський розповів у програмі «Хард з Влащенко».

    За словами Комаровського, є три діагнози, яких насправді не існує – вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез.

    «Таких діагнозів, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез – не існує. У кожного таке було, і всім це лікували крапельницями та уколами», – підкреслив медик.

    Він зазначив, що тактика у медиків швидкої допомоги проста. Вони при скаргах на біль в голові ставлять укол магнезії, від якого болять сідниці, і пацієнт забуває про біль в голові.

    «Це називається лікування! Або крапельницю ставили, вся рука затекла. Ось це мене полікували», – додав Комаровський.

    Раніше Комаровський розповів, для кого найнебезпечніший штам «Омікрон».

    Також Доктор Євген Комаровський розкритикував лікарів за помилкові діагнози, які ставлять тільки в нашій країні.

    До слова, лікар Комаровський розкрив головну інтригу дня народження Шустера.

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    Теги: лікар хвороби Евгений Комаровский
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    Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в медицині