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    Комаровський розповів, як позбутися неприємного запаху з рота

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    Комаровський розповів, чи можна позбутися запаху з рота і як - Комаровський розповів, як позбутися неприємного запаху з рота
    Комаровський розповів, чи можна позбутися запаху з рота і як
    Фото з відкритих джерел

    Медик зазначив, що позбутися від запаху з рота можна, усунувши його основну причину

    Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про дві головні причини даної проблеми і порадив, як їх можна вирішити. Про це Комаровський заявив в ефірі телеканалу Україна.

    Медик зазначив, що саме в Україні, якщо заходить мова про запах з рота, найчастіше обговорюють проблеми з печінкою.

    «У 99,9% випадків запах з рота не має ніякого відношення до хвороб внутрішніх органів, – запевнив Комаровський. - Існують дві причини, чому з'являється запах з рота - це проблеми з зубами або з носоглоткою».

    Лікар пояснив, що якщо є каріозні зуби або їх гниття, то виникає неприємний запах. Значить, необхідно відвідати стоматолога.

    Якщо в носоглотці накопичується слиз, і вона засихає, то починається процес гниття. Будь-які хронічні інфекції в порожнині рота і носоглотки призводять до неприємного запаху з рота. Тому важливо звернутися до отоларинголога.

    «Однак отоларинголог не завжди може усунути, наприклад, хронічний тонзиліт – сказав Комаровський. - Але ви самі можете створити умови для того, щоб слиз не накопичувалася і не піддавалася процесу гниття».

    За словами Комаровського, найголовніше, щоб в кімнаті, де ви спите, був чистий, прохолодний і свіже повітря. Бажана температура повітря в спальні – це + 18°C. Вологість – від 40 до 60%.

    Крім того, можна використовувати сольові розчини для промивання носа і для полоскання горла. Це допоможе позбутися від слизу і зробити так, щоб він не пересихав і не гнив.

    До слова, нещодавно Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу штаму «Дельта».

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    Теги: здоров'я діти медицина лікар повітря
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    Комаровський розповів, як позбутися неприємного запаху з рота