Комаровський розповів, як позбутися неприємного запаху з рота

Комаровський розповів, чи можна позбутися запаху з рота і як

Медик зазначив, що позбутися від запаху з рота можна, усунувши його основну причину

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про дві головні причини даної проблеми і порадив, як їх можна вирішити. Про це Комаровський заявив в ефірі телеканалу Україна.

Медик зазначив, що саме в Україні, якщо заходить мова про запах з рота, найчастіше обговорюють проблеми з печінкою.

«У 99,9% випадків запах з рота не має ніякого відношення до хвороб внутрішніх органів, – запевнив Комаровський. - Існують дві причини, чому з'являється запах з рота - це проблеми з зубами або з носоглоткою».

Лікар пояснив, що якщо є каріозні зуби або їх гниття, то виникає неприємний запах. Значить, необхідно відвідати стоматолога.

Якщо в носоглотці накопичується слиз, і вона засихає, то починається процес гниття. Будь-які хронічні інфекції в порожнині рота і носоглотки призводять до неприємного запаху з рота. Тому важливо звернутися до отоларинголога.

«Однак отоларинголог не завжди може усунути, наприклад, хронічний тонзиліт – сказав Комаровський. - Але ви самі можете створити умови для того, щоб слиз не накопичувалася і не піддавалася процесу гниття».

За словами Комаровського, найголовніше, щоб в кімнаті, де ви спите, був чистий, прохолодний і свіже повітря. Бажана температура повітря в спальні – це + 18°C. Вологість – від 40 до 60%.

Крім того, можна використовувати сольові розчини для промивання носа і для полоскання горла. Це допоможе позбутися від слизу і зробити так, щоб він не пересихав і не гнив.

До слова, нещодавно Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу штаму «Дельта».

Читайте також: