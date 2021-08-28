Лікар Комаровський розповів, коли збивати температуру

Багато що залежить від поведінки дитини, температури і вологості приміщення, наявності проносу або блювоти, зазначив лікар

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, в яких випадках жарознижуюче потрібно приймати, навіть коли температура тіла невисока. Про це педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський зазначив, що універсальної відповіді на це питання немає і все залежить від різних чинників, таких як поведінка дитини, температура і вологість приміщення, наявність проносу або блювоти і так далі.

«Якщо у дитини 39, але вона посміхається, п'є, а в приміщенні не жарко і нормальна вологість, тоді ніякої потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5 малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і жарко - тоді жарознижуючі потрібні терміново", - написав медик.

Комаровський повідомив, що варто звертати увагу на те, як дитина переносить підвищену температуру, його неадекватна поведінка, дихання, враховувати супутні захворювання.

«Звичайно, давати жарознижуюче, якщо лікар оглянув дитину і сказав, що треба збити температуру», - написав педіатр.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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