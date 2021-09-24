Онкологи виявили новий вид раку простати

Дослідники змогли розділити рак простати на два підтипи

Онкологи зі Школи медицини і суспільної охорони здоров'я Вісконсинського університету виявили два підтипи метастатичного раку передміхурової залози, які реагують на лікування по-різному. Їх вони описали в статті в журналі JAMA Oncology.

Вчені зібрали 634 зразка метастатичних ракових пухлин простати. Вивчивши експресію генів в зразках, дослідники змогли розділити рак простати на два підтипи, люмінальний і базальний.

Люмінальні пухлини краще реагували на гормональну терапію, з базальними ж вона особливого ефекту не приносила і вимагала інших заходів. До базальних пухлин дослідники віднесли в тому числі особливо агресивну форму раку простати – дрібноклітинний нейроендокринний рак.

Автори роботи розраховують, що їм вдасться створити аналіз крові, який визначає, який з підтипів раку у пацієнта. Це дозволить швидше і ефективніше підбирати відповідне лікування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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