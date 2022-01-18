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    Купання на Водохреща. Лікарі розповіли, кому категорично не можна занурюватись в ополонку

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    Купатися на Водохреща у крижаній воді&nbsp;&ndash; популярна серед українців традиція - Купання на Водохреща. Лікарі розповіли, кому категорично не можна занурюватись в ополонку
    Купатися на Водохреща у крижаній воді – популярна серед українців традиція
    фото: slovoidilo.ua

    Серед протипоказань – хвороби дихальної системи, серцево-судинні захворювання тощо

    19 січня українці відзначатимуть свято Хрещення Христового. За традицією в цей день люди купаються в крижаній воді в спеціально відведених місцях. Проте не всім варто пірнати у крижану воду.

    Лікар-терапевт Першого Теріторіального медичного об’єднання Львова Соломія Лукач рекомендує пірнати взимку лише тим, хто систематично загартовується.

    «Щоб купання було максимально безпечним, потрібно купатися в спеціально відведених водоймах. У воду треба заходити повільно і не пірнати вниз головою. Краще взагалі не мочити голову, тому що надворі холодно і такі дії можуть призвести до спазмів головного мозку», – застерігає лікарка. Також вітчизняні медики радять, за можливістю, не занурювати у холодну воду голову та й взагалі, за можливості, захистити її за допомогою шапочки.

    Окрім того, не рекомендується занурюватися у холодну воду тим, хто має проблеми з артеріальним тиском та серцем, адже холодна вода може призвести до спазму судин та інших неприємностей.

    Ще одне важливе протипоказання – не варто пірнати до ополонки, якщо маєте симтоми ГРВІ – почуваєтеся застудженим, вважає Соломія Лукач.

    Перед, під час та після купання потрібно уникати алкоголю – він розширює периферичні судини, що може призвести до збільшення тепловіддачі.

    У холодній воді не варто перебувати більше за одну хвилину, і, впродовж цього часу, потрібно рухатись.

    Кому категорично не можна купатися на Водохреще:

    • Людям із захворюваннями носоглотки, придаткових пазух
    • При захворюваннях серцево-судинної системи
    • При хворобах центральної нервової системи та після важких травм черепа
    • При захворюваннях периферичної нервової системи
    • При цукровому діабеті та тиреотоксикозі
    • При глаукомі та кон'юнктивітах
    • Людям з хворобами органів дихання
    • При захворюваннях сечостатевої системи
    • При захворюваннях шлунково-кишкового тракту
    • При шкірних і венеричних захворюваннях
    • При наявності великих післяопікових рубців

    Раніше «Главком» розповідав, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти.

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    Теги: вода українці хрещення Свято Водохреща
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    Купання на Водохреща. Лікарі розповіли, кому категорично не можна занурюватись в ополонку