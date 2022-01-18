Купання на Водохреща. Лікарі розповіли, кому категорично не можна занурюватись в ополонку
Серед протипоказань – хвороби дихальної системи, серцево-судинні захворювання тощо
19 січня українці відзначатимуть свято Хрещення Христового. За традицією в цей день люди купаються в крижаній воді в спеціально відведених місцях. Проте не всім варто пірнати у крижану воду.
Лікар-терапевт Першого Теріторіального медичного об’єднання Львова Соломія Лукач рекомендує пірнати взимку лише тим, хто систематично загартовується.
«Щоб купання було максимально безпечним, потрібно купатися в спеціально відведених водоймах. У воду треба заходити повільно і не пірнати вниз головою. Краще взагалі не мочити голову, тому що надворі холодно і такі дії можуть призвести до спазмів головного мозку», – застерігає лікарка. Також вітчизняні медики радять, за можливістю, не занурювати у холодну воду голову та й взагалі, за можливості, захистити її за допомогою шапочки.
Окрім того, не рекомендується занурюватися у холодну воду тим, хто має проблеми з артеріальним тиском та серцем, адже холодна вода може призвести до спазму судин та інших неприємностей.
Ще одне важливе протипоказання – не варто пірнати до ополонки, якщо маєте симтоми ГРВІ – почуваєтеся застудженим, вважає Соломія Лукач.
Перед, під час та після купання потрібно уникати алкоголю – він розширює периферичні судини, що може призвести до збільшення тепловіддачі.
У холодній воді не варто перебувати більше за одну хвилину, і, впродовж цього часу, потрібно рухатись.
Кому категорично не можна купатися на Водохреще:
- Людям із захворюваннями носоглотки, придаткових пазух
- При захворюваннях серцево-судинної системи
- При хворобах центральної нервової системи та після важких травм черепа
- При захворюваннях периферичної нервової системи
- При цукровому діабеті та тиреотоксикозі
- При глаукомі та кон'юнктивітах
- Людям з хворобами органів дихання
- При захворюваннях сечостатевої системи
- При захворюваннях шлунково-кишкового тракту
- При шкірних і венеричних захворюваннях
- При наявності великих післяопікових рубців
Раніше «Главком» розповідав, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти.