Купання на Водохреща. Лікарі розповіли, кому категорично не можна занурюватись в ополонку

Серед протипоказань – хвороби дихальної системи, серцево-судинні захворювання тощо

19 січня українці відзначатимуть свято Хрещення Христового. За традицією в цей день люди купаються в крижаній воді в спеціально відведених місцях. Проте не всім варто пірнати у крижану воду.

Лікар-терапевт Першого Теріторіального медичного об’єднання Львова Соломія Лукач рекомендує пірнати взимку лише тим, хто систематично загартовується.

«Щоб купання було максимально безпечним, потрібно купатися в спеціально відведених водоймах. У воду треба заходити повільно і не пірнати вниз головою. Краще взагалі не мочити голову, тому що надворі холодно і такі дії можуть призвести до спазмів головного мозку», – застерігає лікарка. Також вітчизняні медики радять, за можливістю, не занурювати у холодну воду голову та й взагалі, за можливості, захистити її за допомогою шапочки.

Окрім того, не рекомендується занурюватися у холодну воду тим, хто має проблеми з артеріальним тиском та серцем, адже холодна вода може призвести до спазму судин та інших неприємностей.

Ще одне важливе протипоказання – не варто пірнати до ополонки, якщо маєте симтоми ГРВІ – почуваєтеся застудженим, вважає Соломія Лукач.

Перед, під час та після купання потрібно уникати алкоголю – він розширює периферичні судини, що може призвести до збільшення тепловіддачі.

У холодній воді не варто перебувати більше за одну хвилину, і, впродовж цього часу, потрібно рухатись.

Кому категорично не можна купатися на Водохреще:

Людям із захворюваннями носоглотки, придаткових пазух

При захворюваннях серцево-судинної системи

При хворобах центральної нервової системи та після важких травм черепа

При захворюваннях периферичної нервової системи

При цукровому діабеті та тиреотоксикозі

При глаукомі та кон'юнктивітах

Людям з хворобами органів дихання

При захворюваннях сечостатевої системи

При захворюваннях шлунково-кишкового тракту

При шкірних і венеричних захворюваннях

При наявності великих післяопікових рубців

Раніше «Главком» розповідав, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти.

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