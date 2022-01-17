На Водохреще кияни залишаться без води: список вулиць

Вода у помешканнях киян буде відсутня два дні

Співробітники комунального підприємства проведуть ремонтні роботи

У Києві з 18 на 19 січня відключать холодне водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт. Про це повідомили у Київводоканалі.

З 19:00 18 січня до 11:00 19 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

вул. Метрологічна, 2а, 2, 6, 8, 10, 4;

вул. Заболотного, 144.

Нагадаємо, 14 січня багатоповерхівки на восьми вулицях Києва залишилися без гарячої та холодної води. Всього відключені від води 18 будинків.