На Водохреще кияни залишаться без води: список вулиць
Вода у помешканнях киян буде відсутня два дні
фото з відкритих джерел
Співробітники комунального підприємства проведуть ремонтні роботи
У Києві з 18 на 19 січня відключать холодне водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт. Про це повідомили у Київводоканалі.
З 19:00 18 січня до 11:00 19 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:
- вул. Метрологічна, 2а, 2, 6, 8, 10, 4;
- вул. Заболотного, 144.
Нагадаємо, 14 січня багатоповерхівки на восьми вулицях Києва залишилися без гарячої та холодної води. Всього відключені від води 18 будинків.
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