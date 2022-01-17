  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Водохреще кияни залишаться без води: список вулиць

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вода у помешканнях киян буде відсутня два дні - На Водохреще кияни залишаться без води: список вулиць
    Вода у помешканнях киян буде відсутня два дні
    фото з відкритих джерел

    Співробітники комунального підприємства проведуть ремонтні роботи

    У Києві з 18 на 19 січня відключать холодне водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт. Про це повідомили у Київводоканалі.

    З 19:00 18 січня до 11:00 19 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    • вул. Метрологічна, 2а, 2, 6, 8, 10, 4;
    • вул. Заболотного, 144.

    Нагадаємо, 14 січня багатоповерхівки на восьми вулицях Києва залишилися без гарячої та холодної води. Всього відключені від води 18 будинків.

    Читайте також:

    Теги: тарифи Київводоканал водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Водохреще кияни залишаться без води: список вулиць