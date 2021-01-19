Юлія Тимошенко закликала українців утриматися від стрибання в ополонку

Тимошенко підкреслила, що чистота йде не з ополонки, а з душі людської

Ми прожили цілий рік так, наче нас щоденно силоміць занурювали в ополонку проти власної волі. Тому на Водохреще можна й утриматися від добровільних екзекуцій. Про це написала лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Тимошенко підкреслила, що на річці Йордан, де прийняв хрещення Ісус Христос із рук Івана Хрестителя, було трохи тепліше, ніж у січневій Україні.

«Головне – не в ополонці, не в ритуалах. Головне – у нашій вірі, у нашій здатності до очищення, до добрих справ, гарних помислів, любові. Чистота йде не з ополонки, а з душі нашої людської», – розповіла вона.

Водночас Тимошенко додала, що свято Водохреща – світлий і великий день. Навіть давні народні традиції вказують, що прикмети на сьогодні лише хороші.

«Якщо погода сонячна – будуть хліба чисті, якщо йде сніг – на добрий врожай, коли похмуро – хліба буде вдосталь. Хай так і буде, хай збуваються добрі прикмети. Нехай прийдуть до нас успіхи і перемоги. Хай будемо ми щасливі на своїй, Богом даній рідній і святій Землі», – написала вона.

Нагадаємо, колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов розповів, що купання в ополонках не має жодного стосунку до Хрещення.

Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.