Патріарх Філарет освятив води Дніпра в Гідропарку (фоторепортаж)

У Києві люди не поспішали занурюватися в ополонки

Свято Богоявлення є одним із найбільших християнських свят

У вівторок, 19 січня, відбулося традиційне святкування Водохреща в Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього, повідомив кореспондент «Главкому».

Святійший Патріарх Філарет освятив води річки Дніпра. За порядком та дотриманням карантинних обмежень уважно слежила Національна гвардія України.

Через пандемію коронавірусу та великі морози біля водойми зібралося не так і багато людей. До традиційного купання в ополонці долучилося лише кілька десятків українців.

Святкування відбулося у спокійному режимі.

Напередодні свята ввечері, 18 січня, Філарет відслужив у Володимирському кафедральному соборі Всенічне бдіння. Освячену хрещенську воду можна буде набрати 19 січня впродовж цілого дня. Храм відкритий з 6:30 ранку до 20 години вечора.

Сьогодні освятив води Дніпра також предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій. На Оболоні в ополонку пірнуло кілька десятків сміливців .

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів. У ПЦУ додали, що немає потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах. Адже той, хто принесе на водосвяття найбільшу банку з темними помислами і порожнім серцем, не отримає більшої святості.

Лікарі зазначають, що тим, хто переніс Сovid-19, не варто пірнати в ополонку.