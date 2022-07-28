Лікарі виявили новий штам «Омікрону» в Україні: чи варто його боятися

Отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про новий штам Covid-19, який виявлено на території України. Йдеться про різновид «Омікрону», який називають типом «ВА.5», інформує МОЗ.

Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип «Омікрону» вже є в інших регіонах. Дослідження («секвенування» на мові епідеміологів) зразків триває.

Що це фактично означає?

По-перше, що Covid-19 все нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді.

По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

Наразі доволі небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають.

Головне питання: чи діє вакцина на цей різновид?

Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

Нагадаємо, ВООЗ попереджає світ: зараз ідеальні умови для появи небезпечнішого штаму, ніж «Омікрон».

Нагадаємо, Covid-19: у світі зафіксували понад 422 млн випадків зараження.

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