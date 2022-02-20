ВООЗ попереджає світ: зараз ідеальні умови для появи небезпечнішого штаму, ніж «Омікрон»

Covid-19 уже цього року може припинити бути «глобальною надзвичайною ситуацією»

Наразі зарано говорити про завершення пандемії Covid-19 у світі. Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейсус. Про це пише «Укрінформ».

«Значна пропорція вакцинованих у деяких країнах разом із менш важким перебігом «Омікрону» просувають небезпечний наратив, що пандемія завершилася. Утім, це не так. Не тоді, коли 70 тис. людей гинуть щотижня від виліковних хвороб. Не тоді, коли 83% жителів Африки ще не отримали навіть першу дозу щеплення. Не тоді, коли системи охорони здоров’я залишаються переобтяженими через хворих на Covid-19. І не тоді, коли дуже заразний вірус продовжує майже необмежено поширюватися, і надто мало уваги приділяється його відстеженню», – сказав Гебрейсус.

За його словами, «нині – ідеальні умови для появи небезпечнішого та заразнішого штаму».

Водночас, він наголосив, що Covid-19 уже цього року може припинити бути «глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я», якщо держави докладуть зусиль до боротьби з ним. Зокрема, слід суттєво збільшити фінансування програм із вакцинації жителів бідних регіонів світу.

«Пандемія припиниться, коли ми так вирішимо. Оскільки, врешті-решт, це питання не випадку, а вибору», – підсумував очільник ВООЗ.

Нагадаємо, Covid-19: у світі зафіксували понад 422 млн випадків зараження.

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