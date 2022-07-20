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    Соціум

    «Досягає рекордного рівня». У Австралії спалахнув «Омікрон»

    «Досягає рекордного рівня». У Австралії спалахнув «Омікрон»
    фото з відкритих джерел

    Кількість людей, які потраплять у лікарні, незабаром досягне рекордного рівня

    У середу кількість австралійців, госпіталізованих з Covid-19, наблизилася до рекордного рівня, влада закликала підприємства дозволити персоналу працювати вдома та рекомендувала людям носити маски в приміщеннях та терміново робити ревакцинацію на тлі нового великого спалаху, пише Reuters.

    Австралія перебуває в полоні третьої хвилі «Омікрону», спричиненої новими підваріантами BA.4 і BA.5 із високою трансмісивністю. За останні сім днів зареєстровано понад 300 тисяч випадків, хоча влада повідомила, що фактичні цифри можуть подвоїтися. Вівторковий показник завбільшки з 50 тисяч випадків був найвищими за два місяці.

    «Нам потрібно зробити деякі речі по-іншому принаймні на короткий проміжок часу», — сказав головний лікар Австралії Пол Келлі радіо ABC у середу, передбачаючи, що кількість людей, які потраплять у лікарні, незабаром досягне рекордного рівня. «Ми знаємо, що робота вдома є чи не ключовим компонентом зупинки того, що ми називаємо макропоширенням».

    Минулого тижня Австралія відновила виплати допомоги тимчасовим працівникам, які перебувають на карантині через Covid-19, після того як все більше працівників почали звертатися з симптомами. Частина медичних працівників на передовій боротьби з вірусом також хворіють або знаходяться в ізоляції, що ще більше навантажує систему охорони здоров’я.

    Наразі 95% людей старше 16 років отримали дві дози вакцинації в країні, загальна кількість випадків Covid-19 в Австралії становить трохи менше 9 мільйонів, а кількість смертей становить 10 845, що порівняно відносно менше, ніж в інших країнах. Близько 71% отримали три або більше доз вакцинації.

    Нагадаємо, Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає.

    Він наголосив, що «необхідно застосувати перевірені заходи», такі як носіння масок, покращена вентиляція приміщень, дотримання протоколів тестування та лікування.

    Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

    Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

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    Теги: Австралія Європа лікар коронавірус
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    «Досягає рекордного рівня». У Австралії спалахнув «Омікрон»