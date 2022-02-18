В Україні з’явився новий варіант штаму «Омікрон» – Кузін

Кузін: «Стосовно варіантів BA.1, BA.2 – так, вони зареєстровані на території України

Україною поширюються новий штам коронавірусу «Омікрон» – BA.2. Наразі зареєстровані поодинокі випадки, заявив головний санлікар України Ігор Кузін.

«Стосовно варіантів BA.1, BA.2 – так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму «Омікрон», то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону», – розповів Кузін.

Що відомо про BA.2

Цей варіант штаму «Омікрон»іноді називають «невидимим», оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від Дельти.

Результати дослідження датських учених виявили, що BA.2 більш заразний, ніж Омікрон BA.1. Але, за попередніми даними, наявні вакцини захищають від цього підвиду.

Нагадаємо, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.

Нагадаємо, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.



