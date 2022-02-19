Covid-19: у світі зафіксували понад 422 млн випадків зараження

Лідерами за кількістю випадків Covid-19 у світовій статистиці є США (80 024 531), Індія (42 802 505) та Бразилія (28 064 224

Україна посідає 18 сходинку у світовій статистиці захворюваності

У світі, станом на ранок 19 лютого, зафіксували 422 258 748 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, виявлено 5 893 224 смерті, одужали 346 866 880 осіб.

Лідерами за кількістю випадків Covid-19 у світовій статистиці є США (80 024 531), Індія (42 802 505) та Бразилія (28 064 224).

Україна посідає 18 сходинку у загальній статистиці.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксували 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.

Нагадаємо, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.