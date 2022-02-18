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    Чи загрожує Україні новий локдаун. Відповідь МОЗ

    За словами Ляшка, якщо рівень вакцинації в Україні буде, як у листопаді 2021 року, то ця хвиля може стати останньою - Чи загрожує Україні новий локдаун. Відповідь МОЗ
    За словами Ляшка, якщо рівень вакцинації в Україні буде, як у листопаді 2021 року, то ця хвиля може стати останньою
    фото з відкритих джерел

    МОЗ сподівається, що ця хвиля коронавірусу може стати останньою

    Вводити черговий локдаун в Україні через спалах коронавірусу не панують не планують. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час спілкування із журналістами у Раді.

    Також у МОЗ сподіваються, що ця хвиля коронавірусу може стати останньою.

    За словами Ляшка, якщо рівень вакцинації в Україні буде, як у листопаді 2021 року, то ця хвиля може стати останньою.

    «Я та головний санітарний лікар будемо діяти відповідно до епідситуації. Для нас ключовою нормою є збереження життя. У разі, якщо буде потреба, ми будемо ініціювати введення додаткових обмежень. Наперед кажу, не потрібно чекати введення карантинних обмежень, оскільки є ефективні профілактичні заходи», – заявив він.

    Ляшко зазначив, що до цих заходів відноситься вакцинація та чіткі предиктори, які говорять, що пандемія вже йде на зниження і може бути подолана.

    «Ми кажемо, що пройшли пік. Ми бачимо, як ми пройшли в нашому адаптивному карантині, коли всі сфери економіки працюють навіть в "червоному" рівні епіднебезпеки для вакцинованих. Тому питання введення локдауну сьогодні навіть не стоїть на порядку денному», – заявив він.

    Нагадаємо, за добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Із тих, хто захворів: дітей – 2 879, медпрацівників – 870.

    Нагадаємо, в Україні зареєстрували ще одні ліки від Covid-19. Раніше повідомлялося, що Україна серед лідерів за добовою смертністю від Covid у Європі.


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    Теги: лікар Португалія карантин вакцинація коронавірус
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    Чи загрожує Україні новий локдаун. Відповідь МОЗ