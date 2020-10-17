В Україні наступного тижня можуть з’явитися тести, які визначатимуть Covid-19 за 15 хвилин



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Тести визнані Всесвітньою організацією охорони здоров’я та рекомендовані для застосування при масовому тестуванні

У МОЗ запевнили, що правдивість цих тестів така ж, як і в тесту ПЛР

Наступного тижня в Україні можуть з’явитися нові експрес-тести на коронавірус Covid-19, які показуватимуть результати за 15-30 хвилин. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Як зазначається, нещодавно додатково до тестувань методом ПЛР з’явилися нові експрес-тести на антиген. За словами Ляшка, вони визнані Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та рекомендовані для застосування при масовому тестуванні.

«Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом, на наступному тижні в Україні вже з’явилися ці тести, які будуть безкоштовні для людей, можуть тестуватися сімейним лікарем, мобільною бригадою», – зазначив заступник глави МОЗ.

Також Віктор Ляшко додав, що нові експрес-тести лікарі можуть зробити пацієнтам відразу при госпіталізації. Через те, що результати діагностики будуть готові через 15-30 хвилин після проведення тесту і без спеціальних лабораторних умов.

Водночас головний санітарний лікар запевнив, що правдивість цих тестів така ж, як і в тесту ПЛР.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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