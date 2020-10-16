Головний санлікар розповів, чию Covid-вакцину отримає Україна
Україна може отримати британську або американську вакцину від коронавірусу після її схвалення ВООЗ
Україна може отримати вакцини від коронавірусу британської AstraZeneca і американської Novavax, повідомив у п'ятницю, 16 жовтня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусу після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації ВООЗ. Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину однією з перших. Ми увійшли в COVAX, який об'єднує 180 країн... 92 країни, включаючи Україну, отримають вакцину безкоштовно або нижчою за ринкову вартість. Для цих країн будуть використовувати вакцини AstraZeneca – для 61 країни, а також Novavax – для 92 країн», – розповів він.
Очікується, що виробляти вакцину будуть в Індії в Інституті сироваток.
«Передбачається, що буде кілька траншів вакцини, щоб покрити, як мінімум, 20% населення з пріоритетних груп: працівники медустанов з високим ризиком інфікування, працівники, що забезпечують реагування на надзвичайні ситуації, люди з супутніми захворюваннями, люди старшого віку, працівники з критичним рівнем ризику, працівники шкіл, люди, які проживають у притулках для бездомних», – додав заступник міністра.
Перший транш вакцини буде на рівні 3% від населення країни.
За словами Ляшка, для кожної країни в рамках COVAX намагатимуться поставляти одну вакцину. Країна повинна забезпечити прийняття продукту, холодовий ланцюжок, розвезення до кабінетів щеплень і вакцинальні сесії.
Нагадаємо, що Україна може отримати вакцину від Covid-19 для проведення третьої фази випробування.