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    Головний санлікар розповів, чию Covid-вакцину отримає Україна

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    <span>Вакцини очікують не раніше середини наступного року</span> - Головний санлікар розповів, чию Covid-вакцину отримає Україна
    Вакцини очікують не раніше середини наступного року

    Україна може отримати британську або американську вакцину від коронавірусу після її схвалення ВООЗ

    Україна може отримати вакцини від коронавірусу британської AstraZeneca і американської Novavax, повідомив у п'ятницю, 16 жовтня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусу після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації ВООЗ. Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину однією з перших. Ми увійшли в COVAX, який об'єднує 180 країн... 92 країни, включаючи Україну, отримають вакцину безкоштовно або нижчою за ринкову вартість. Для цих країн будуть використовувати вакцини AstraZeneca – для 61 країни, а також Novavax – для 92 країн», – розповів він.

    Очікується, що виробляти вакцину будуть в Індії в Інституті сироваток.

    «Передбачається, що буде кілька траншів вакцини, щоб покрити, як мінімум, 20% населення з пріоритетних груп: працівники медустанов з високим ризиком інфікування, працівники, що забезпечують реагування на надзвичайні ситуації, люди з супутніми захворюваннями, люди старшого віку, працівники з критичним рівнем ризику, працівники шкіл, люди, які проживають у притулках для бездомних», – додав заступник міністра.

    Перший транш вакцини буде на рівні 3% від населення країни.

    За словами Ляшка, для кожної країни в рамках COVAX намагатимуться поставляти одну вакцину. Країна повинна забезпечити прийняття продукту, холодовий ланцюжок, розвезення до кабінетів щеплень і вакцинальні сесії.

    Нагадаємо, що Україна може отримати вакцину від Covid-19 для проведення третьої фази випробування.

    лікар надзвичайні ситуації Україна населення ВООЗ Віктор Ляшко
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