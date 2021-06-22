Ляшко пояснив, як в Україні запроваджуватимуть регулярні медобстеження

Повні медичні обстеження будуть для людей старше 55 років

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив подробиці впровадження регулярних повних медичних обстежень для людей старше 55 років. Про це він розповів під час пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна»

«Це для людей старше 55 років. Громадянин повинен проходити щорічний медичний огляд сімейним лікарем, з яким підписана декларація. Є певні скринінгові процедури, які сімейний лікар повинен рекомендувати для проходження. Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про певні скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози», – пояснив Ляшко.

За його словами, регулюватися це буде нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я, а в кабінеті пацієнта у додатку «Дія» можна буде відстежити і подивитися свій графік.

Міністр також уточнив, що спочатку у кабінету пацієнта буде обмежений функціонал.

«Спочатку ми його запускаємо. У ньому буде певний обмежений функціонал, але до кінця року, я думаю, він буде працювати в кабінеті пацієнта», – сказав він.

Ляшко також уточнив, що МОЗ працює над тим, щоб кабінет пацієнта запустити уже восени цього року.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував впровадження регулярних повних медичних обстежень для людей старше 55 років кожні два роки, а для деяких категорій – щороку.

Також президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

Джерело: УНІАН