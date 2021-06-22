В Україні почалася вакцинація від коронавірусу робочих колективів. Як записатися

Станом на 21 червня вже зареєстровано 1 447 заявок на вакцинацію колективів, загалом на 216 893 особи

До приїзду мобільної бригади колектив має забезпечити приміщення для вакцинації

В Україні почалася вакцинація проти Covid-19 робочих колективів компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Згідно з повідомленням, розпочалася вакцинація проти Covid-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися. Їх щепитимуть вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Зазначається, що колективи вакцинуватимуть у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗ.

Процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас, за даними МОЗ, навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає.

У пресслужбі нагадали, що залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

При цьому організовані колективи мають визначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Ця особа має скласти поіменні списки охочих щепитися. Коли підійде час щеплення колективу, відповідальна особа отримає всю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

До приїзду мобільної бригади колектив має забезпечити приміщення для вакцинації. Воно має бути чисте та добре освітлене, відділене від будь-яких виробничих або відкритих просторів з робочими місцями, мати вентиляцію та достатню площу для роботи бригади у складі не менше трьох осіб. Крім того, приміщення має бути обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями, столиками тощо. Також у приміщенні має бути доступ до рукомийника, диспенсер зі спиртовмісним антисептиком, та дезінфектант для обробки столика, де розгортається місце підготовки вакцини для щеплення. Кабінет також повинен мати доступ до WiFi.

Колективи також мають організувати приміщення для медичного спостереження після щеплень протягом 30 хвилин, яке може вмістити 15 осіб.

За інформацією МОЗ, станом на 21 червня вже зареєстровано 1 447 заявок на вакцинацію колективів, загалом на 216 893 особи.

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