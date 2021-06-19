У Києві відкрили пам’ятник померлим від коронавірусу медикам

У церемонії відкриття взяли участь медики, міністр охорони здоров’я та народні депутати

Пам’ятник встановлено біля центрального входу Київської міської клінічної лікарні №4

У Києві урочисто відкрили пам’ятник медичним працівникам, які померли від Covid-19 під час виконання службових обов’язків. Про це повідомляє Укрінформ.

Пам’ятник був встановлений біля центрального входу Київської міської клінічної лікарні №4.

Пам’ятник медичним працівникам, які померли від коронавірусу при виконанні професійних обов’язків, зроблений у вигляді долонь, які тягнуться вгору.

За даними журналістів, у церемонії відкриття взяли участь медики, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова профільного комітету Верховної Ради та народні депутати.

Під час відкриття пам’ятника присутні вшанували пам’ять померлих від Covid-19 медичних працівників хвилиною мовчання та поклали квіти біля пам’ятного знака.

Нагадаємо, станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2736 осіб.

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