Зеленський презентував програму «Здорова Україна». Що зміниться (відео)

Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки

Президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України. Про це він заявив на форумі «Україна 30».

Зеленський заявив про запуск восьми компонентів для покращення імунітету усіх учнів шкіл. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування (зокрема, нове шкільне меню), популяризація спортивних секцій, нові онлайн-додатки, щоб можна було знайти ці спортивні гуртки, тощо.

Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – кожного року, уточнив президент.

Також, крім діагностики, важлива профілактика захворювання, додав Зеленський.

Створення активних парків та спортивних майданчиків по всій Україні. Президент хоче, щоб спорт був доступний для всіх.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні стартувала нова Програма медичних гарантій. У 2021 році Програму розширили та деталізували. Як повідомляє Національна служба здоров’я України, для пацієнтів таке розширення означає зручніший та зрозумілий маршрут за цими послугами.

У Програмі медичних гарантій передбачено 35 пакетів медичних послуг. Бюджет Програми на 2021 рік становить 123,5 млрд грн.