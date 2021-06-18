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    МОЗ України готується до Covid-вакцинації підлітків

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    Жодна з&nbsp;вакцин&nbsp;проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років - МОЗ України готується до Covid-вакцинації підлітків

    Жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років

    Фото з відкритих джерел

    Серед вікової структури хворих на Covid-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%

    Наразі в Україні пріоритетною групою для вакцинації є доросле населення, однак Міністерство охорони здоров'я потенційно готується до вакцинації підлітків. Про це журналістам повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «Серед вікової структури захворілих на Covid-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%. Ми у першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає найбільше ускладнень, часто несумісних з життям. Тому ми пріоритизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків», – цитує Ляшка «Укрінформ».

    Водночас міністр зауважив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років.

    Натомість Ізраїль почав Covid-вакцинацію підлітків з 12 років. Також у Франції почнуть вакцинувати від Covid підлітків.

    Раніше експерти пояснили, чому не варто зараз вакцинувати дітей проти Covid-19.

    Зазначимо, 17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр діти Україна щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    МОЗ України готується до Covid-вакцинації підлітків