МОЗ України готується до Covid-вакцинації підлітків

Жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років

Серед вікової структури хворих на Covid-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%

Наразі в Україні пріоритетною групою для вакцинації є доросле населення, однак Міністерство охорони здоров'я потенційно готується до вакцинації підлітків. Про це журналістам повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Серед вікової структури захворілих на Covid-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%. Ми у першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає найбільше ускладнень, часто несумісних з життям. Тому ми пріоритизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків», – цитує Ляшка «Укрінформ».

Водночас міністр зауважив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років.

Натомість Ізраїль почав Covid-вакцинацію підлітків з 12 років. Також у Франції почнуть вакцинувати від Covid підлітків.

Раніше експерти пояснили, чому не варто зараз вакцинувати дітей проти Covid-19.

Зазначимо, 17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.