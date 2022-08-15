Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Як розпізнати, що потрібен психолог. МОЗ назвав «червоні прапорці»

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Як розпізнати, що потрібен психолог. МОЗ назвав «червоні прапорці»
Проблеми з психічним здоров'ям українців можуть загострюватися через війну   
фото з відкритих джерел

Є певні ознаки, що свідчать про потребу проконсультуватися з фахівцями 

У Міністерстві охорони здоров’я спрогнозували, що через напад РФ приблизно 15 млн українців потребуватимуть допомоги фахівців. Як відомо, серйозні проблеми з ментальним здоров'ям можуть негативно впливати на спосіб життя, стосунки, роботу, і навіть загрожувати життю. Щоб цього уникнути, необхідно розпізнати «червоні прапорці» та звернутися до фахівця. 

«Уявімо, що ви маєте важливий іспит. Хвилюватися і стресувати перед таким випробуванням – нормально. Але якщо ви тривожитеся настільки сильно, що пропускаєте навчальний день, аби цей іспит не складати, це може бути серйозним сигналом, адже тривога порушує повсякденну рутину», – розповідають у Міністерстві охорони здоров'я. 

У МОЗ пояснили, які «червоні прапорці» вказують на проблеми з психічним здоров’ям і що робити, якщо одна або кілька таких ознак тривають понад два тижні. 

Які ознаки свідчать про проблеми з психічним здоров'ям?

Зміни настрою: 

  • відчуття смутку або пригніченості упродовж тривалого часу без конкретної причини;
  • постійні помітні зміни настрою від дуже хорошого до дуже поганого;
  • постійне або надмірне хвилювання через стресові події чи випадки;
  • відчуття порожнечі або апатії до тих аспектів життя, які раніше приносили задоволення;
  • спалахи гніву, агресивності, застосування насильницьких дій до інших;
  • проблеми з емпатією щодо думок і почуттів інших людей.

Зміни поведінки:

  • поява суїцидальних думок або поведінки;
  • завдання собі ушкоджень, наприклад, порізів;
  • відчуття «втрати часу» або поява значних прогалин у пам’яті; 
  • відмова від спілкування з друзями, членами сім’ї або участі в заходах, які вам подобалися раніше;
  • нав’язливі думки або віра в те, що не є реальним;
  • поява галюцинацій або сенсорних переживань, які здаються реальними, але не є такими. Наприклад, чути голоси, які ніхто інший не чує, або відчувати, як щось повзає по вашій шкірі, хоча це насправді не так.

Фізичні зміни:

  • раптове потовиділення, напади нудоти, прискорене серцебиття або утруднене дихання разом із сильним занепокоєнням або страхом;
  • порушення режиму сну: забагато або замало сну;
  • відчуття втоми незалежно від того, скільки ви спите;
  • помітні зміни статевого потягу або сексуальної активності;
  • помітні зміни харчової поведінки: обмеження в їжі або переїдання, відчуття страху перед їжею без видимих причин або проблеми із прийняттям тіла, пов’язані з вагою чи прийомом їжі.

Що робити?

Якщо ви або ваші близькі маєте одну або кілька з наведених ознак протягом двох і більше тижнів, зверніться до спеціаліста з психічного здоров’я. 

«Пам’ятайте, що довше людина обходиться без лікування, то серйознішими можуть бути наслідки для здоров’я», – кажуть у МОЗ. 

Також першим кроком до допомоги може стати розмова з тими, кому ви довіряєте. Розкажіть їм про свої переживання і попросіть про підтримку. Це не замінить звернення до спеціаліста, проте друзі та рідні можуть підтримати вас в інший спосіб, кажуть у МОЗ. Ваші близькі можуть створити безпечний простір для того, щоби ви могли поділитися почуттями, підтримати вас в процесі лікування, заспокоїти, коли ви перенапружені. 

В Україні підготували Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка буде допомагати українцям переживати психологічні травми, завдані війною.

Напередодні психологи розповіли, як подолати емоційне оніміння під час війни.

Читайте також: Епідемія оптимізму. Війна змінила українців: соціологи фіксують вражаючі тренди
Теги: здоров'я війна українці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трьох окупантів відправили у психлікарню через нервові розлади 
Російських військових косять психічні розлади: розвідка (аудіо)
13 червня, 16:25
Необов’язково стрибати та танцювати, щоб відновити внутрішній ресурс
Веселі застілля під час війни. Лікар-психіатр звернулась до українців
14 червня, 21:00
Постійний стрес від війни негативно впливає на здоров'я українців
МОЗ розробить Національну програму психічного здоров’я
20 червня, 14:36

Здоров'я

Як розпізнати, що потрібен психолог. МОЗ назвав «червоні прапорці»
Як розпізнати, що потрібен психолог. МОЗ назвав «червоні прапорці»
Психологи розповіли, як подолати емоційне оніміння під час війни
Психологи розповіли, як подолати емоційне оніміння під час війни
На Волині лікарі виявили перший випадок нового «Омікрону»
На Волині лікарі виявили перший випадок нового «Омікрону»
Що робити у разі радіаційної аварії: МОЗ надало інструкції
Що робити у разі радіаційної аварії: МОЗ надало інструкції
Восени лютуватиме мутований «Омікрон»: чим відрізняється від попереднього штаму
Восени лютуватиме мутований «Омікрон»: чим відрізняється від попереднього штаму
Антибіотики за рецептом: які лікарі будуть їх виписувати
Антибіотики за рецептом: які лікарі будуть їх виписувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
74K
Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
64K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців
63K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
58K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
54K
Подоляк назвав перший крок до масового бунту росіян

Новини

На Донеччині ЗСУ приземлили ворожий вертоліт (відео)
Сьогодні, 10:43
«Укрзалізниця» попередила про затримку семи поїздів
Сьогодні, 10:33
Рашисти готують референдум про приєднання «ДНР» − британська розвідка
Сьогодні, 09:56
Захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Сьогодні, 09:40
Генштаб назвав напрямок, де рашисти зазнали найбільших втрат
Сьогодні, 09:28
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 15 серпня
Сьогодні, 09:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту