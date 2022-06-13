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    Події в Україні

    Російських військових косять психічні розлади: розвідка (аудіо)

    Трьох окупантів відправили у психлікарню через нервові розлади&nbsp; - Російських військових косять психічні розлади: розвідка (аудіо)
    Трьох окупантів відправили у психлікарню через нервові розлади 
    фот з відкритих джерел

    У рашистиів «вже дах їде» від кількості втрат

    Російські загарбники зізнаються, що в Україні зазнають великих втрат, через що, у деяких солдатів вже не витримує психіка. Про це свідчать нові перехоплення телефонної розмови окупантів, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

    «У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили» – окупант скаржиться, що на війні у рашистів не витримує психіка. В новому перехопленні телефонної розмови російський окупант скаржиться дружині на втрати. Тільки в їхньому підрозділі «мінус одинадцять».

    Увага! Присутня ненормативна лексика

    Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет. «Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили», - розповідає окупант.

    Нагадаємо, в іншій перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною рашист розповідає, що їхня бригада не хоче «іти далі» через недовіру до командування та великі втрати.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Російських військових косять психічні розлади: розвідка (аудіо)