Російських військових косять психічні розлади: розвідка (аудіо)

У рашистиів «вже дах їде» від кількості втрат

Російські загарбники зізнаються, що в Україні зазнають великих втрат, через що, у деяких солдатів вже не витримує психіка. Про це свідчать нові перехоплення телефонної розмови окупантів, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

«У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили» – окупант скаржиться, що на війні у рашистів не витримує психіка. В новому перехопленні телефонної розмови російський окупант скаржиться дружині на втрати. Тільки в їхньому підрозділі «мінус одинадцять».

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Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет. «Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили», - розповідає окупант.

Нагадаємо, в іншій перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною рашист розповідає, що їхня бригада не хоче «іти далі» через недовіру до командування та великі втрати.