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Психологи розповіли, як подолати емоційне оніміння під час війни

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Психологи розповіли, як подолати емоційне оніміння під час війни
Емоційне оніміння ускладнюється відчуттям «внутрішньої порожнечі»
фото з відкритих джерел

Фахівці наголошують: будь-які реакції на ненормальну ситуацію війни є нормальними

Психологи кажуть, якщо з людиною трапилось емоційне оніміння – відключення емоцій і почуттів у відповідь на травматичну подію, гострий або/і хронічний стрес, це так психіка намагається захиститись від надтяжкого навантаження. Ускладнюється емоційне оніміння відчуттям «внутрішньої порожнечі», власної ненормальності. На сторінці uaheaith в Instagram опублікували поради фахівців, які розповідають, як діяти при такому стані.

Психологи пояснюють, що найголовніше в цій ситуації пам’ятати, що будь-які реакції на ненормальну ситуацію війни є нормальними.

Говоріть про цей стан

Може здаватися, що ніби говорити немає про що, бо я ж нічого не відчуваю. Але спробуйте розділити це відчуття з близькою людиною. Ви здивуєтеся, але багато хто вас зрозуміє.

Рухайтеся

Неймовірно цілющим в таких справах є спорт. Його біохімія направду магічна і допомагає відновлюватись психіці.

Рутина

Майже в кожному психологічному пості про війну є щось про рутину. Так, вона дійсно рятує. Дотримуйся режиму дня, спробуй планувати щось цікаве і радісне на день. Робіть це, навіть якщо поки не відчуваєте емоційного відгуку.

Смійтеся

Через гумор ми звільняємо напругу. Чим гучніший сміх, тим швидше ми відновимось. Жарти роблять страшне смішним і малюсіньким. 

Потурбуйтесь про сон

Витисніть зі своїх обставин максимум і спіть.

Спогади

Спробуйте пригадувати приємні моменти життя – погортайте свою Instagram за 2018 рік, дитячі фото, миті з друзями, романтичні моменти. 

Знайдіть допомогу

Важливо зрозуміти, з чим саме пов’язаний цей стан емоційного оніміння (захист психіки, емоційне вигорання, симптом депресії, побічна дія ПТСР), тому якщо маєте можливість – поговоріть з психологом, який за потреби визначить подальші дії.

Нагадаємо, раніше психолог розповіла, як подолати тривожність під час війни. Вона порадила кілька методів, що можуть полегшити цей стан.

Також медичний психолог пояснила, як відновлювати внутрішній ресурс під час війни так, щоб не образити інших.

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Теги: війна психология

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