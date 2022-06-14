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    Суспільство

    Веселі застілля під час війни. Лікар-психіатр звернулась до українців

    Необов&rsquo;язково стрибати та танцювати, щоб відновити внутрішній ресурс - Веселі застілля під час війни. Лікар-психіатр звернулась до українців
    Необов’язково стрибати та танцювати, щоб відновити внутрішній ресурс
    фото з відкритих джерел

    Медичний психолог пояснила, як відновлювати внутрішній ресурс під час війни так, щоб не образити інших

    Влаштовувати свята під час війни – неприпустимо. І це питання не патріотизму, а співчуття, емпатії, людяності. Є особи, які і 25 лютого влаштовували гуляння, – це питання внутрішніх цінностей. Про це лікар-психіатр, психотерапевт, медичний психолог, доктор медичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тіна Берадзе розповіла в коментарі «Главкому».

    «Щодо відновлення внутрішніх ресурсів – для цього необов’язково стрибати, танцювати, бухати тощо. Я особисто вважаю неприпустимим влаштовувати гучні свята з розкішними застіллями, коли поруч люди не знають, як прогодуватися. Можна розслабитися, підбадьоритися і якось інакше: почитати книжку, помедитувати на природі, просто поспілкуватися з близькими, підтримати одне одного. Не обов’язково влаштовувати бенкет під час чуми», – переконана пані Берадзе.

    Медичний психолог хотіла би продовжити цю тему в іншому ключі: у Відні, столиці Австрії, зробили кілька безкоштовних паркувальних місць для вимушених переселенців. Але коли влада міста побачила, що на цих безкоштовних місцях паркуються автівки класу люкс, ці парковки знову стали платними.

    «Мені також розриває свідомість, коли на кордоні йдуть пішки жінки з дітьми, а повз проїжджає великий розкішний джип, забитий «луї віттонами». Вважаю, що зараз найголовніше – залишитися людиною», – підсумувала лікар-психіатр.

    Раніше психолог звертав увагу українців на нові соціальні правила.

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    Теги: росія окупанти свята війна Україна окупація #stoprussia
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    Веселі застілля під час війни. Лікар-психіатр звернулась до українців