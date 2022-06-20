МОЗ розробить Національну програму психічного здоров’я

Крім постійної загрози фізичних травм під час війни, багато українців переживають психологічні травми

В Україні готуються запустити Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка буде допомагати українцям переживати психологічні травми, завдані війною, інформує Міністерство охорони здоров'я.

«Практично все населення України живе в постійному стресі, переживає тривогу за своє життя та життя своїх близьких, не відчуває себе у безпеці, що в цілому має негативний вплив на психічне здоров’я. Крім постійної загрози фізичних травм під час війни, багато українців переживають травми психологічні», – зазначає МОЗ.

Що передбачає програма?

розробка моделі надання допомоги із залученням фахівців ВООЗ;

напрацювання плану реалізації моделі після її обговорення з представниками професійної спільноти, експертами;

побудову системи навчання, сертифікації, моніторингу якості підготовки психологів, психотерапевтів, лікарів-психологів;

навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, освітян швидких методик психологічної підтримки.

У Міністерстві охорони здоров’я почав роботу проєктний офіс зі створення нацпрограми психічного здоров’я, до якого входять фахівці МОЗ, Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків, громадська організація «Безбар’єрність».

Раніше МОЗ пояснило, як війна впливає на здоров’я українців.

Додамо, що за оцінками Віктора Ляшка для відновлення медзакладів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, потрібно 32 млрд грн.