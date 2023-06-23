МОЗ попередив про наслідки неконтрольованого вживання йодиду калію

До побічних ефектів неконтрольованого прийому йоду відносять розлади серцево-судинної системи та втрату маси тіла

Неконтрольований приймов йодиду калію може призвести до летальних випадків

Неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя. Про це попередила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять висипання на шкірі, запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті, шлунково-кишкові розлади, як-от нудота та діарея.

Також можливі розлади серцево-судинної системи, втрата маси тіла, гіперфункція щитоподібної залози.

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Крім того, неконтрольований приймов йодиду калію може викликати:

серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг);

проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;

розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;

зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.

Не виключаються і летальні випадки.

«Відтак йодопрофілактика, коли немає реальної загрози надходження радіоактивного йоду в організм, є шкідливою», – додали в МОЗ.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

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Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.