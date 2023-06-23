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МОЗ попередив про наслідки неконтрольованого вживання йодиду калію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МОЗ попередив про наслідки неконтрольованого вживання йодиду калію
До побічних ефектів неконтрольованого прийому йоду відносять розлади серцево-судинної системи та втрату маси тіла
фото ілюстративне

Неконтрольований приймов йодиду калію може призвести до летальних випадків

Неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя. Про це попередила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять висипання на шкірі, запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті, шлунково-кишкові розлади, як-от нудота та діарея.

Також можливі розлади серцево-судинної системи, втрата маси тіла, гіперфункція щитоподібної залози.

Крім того, неконтрольований приймов йодиду калію може викликати:

  • серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг);
  • проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;
  • розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;
  • зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;
  • зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.

Не виключаються і летальні випадки. 

«Відтак йодопрофілактика, коли немає реальної загрози надходження радіоактивного йоду в організм, є шкідливою», – додали в МОЗ.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

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Теги: катастрофа Запорізька АЕС йод

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