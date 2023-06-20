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Окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Буданов попередив про значні проблеми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Буданов попередив про значні проблеми
Кирило Буданов: «Найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач»
фото: glavcom.ua

Через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

«Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми», – сказав він. 

Раніше президент «Енергоатома» розповів, як окупанти можуть влаштувати катастрофу на Запорізькій АЕС. Для того, щоб вчинити катастрофу, росіяни можуть підірвати шандору (влаштований на порозі греблі затворний щит, який відкривається для спускання води, – «Главком»), яка відокремлює ставок від водосховища, і тоді вода вийде зі ставка у Каховське водосховище.

Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ було стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. 9 червня останній енергоблок ЗАЕС перейшов у режим «холодного зупину».

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Теги: окупанти президент Кирило Буданов Запорізька АЕС росіяни

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