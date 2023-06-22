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Вадим Денисенко Журналіст

Про можливий теракт на Запорізькій АЕС

glavcom.ua
Весь світ спостергіає за станом Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

Чотири причини не впадату в паніку через ситуацію на ЗАЕС

Перша

В своїй книзі «Як зруйнувати русскій мір», я окремо писав про психологію Путіна і про один з найголовніших його комплексів. Це комплекс Карибської кризи. Він щиро вірить: якби Хрущов тоді не злякався, історія пішла б інакше і союз переміг би Штати. Так от, якщо коротко, мрія його життя – перемогти в карибській кризі-2.

Друга

При цьому, я завжди говорив: він по натурі боягуз. І ніколи не наважиться натиснути червону кнопку. По-тихому, підленько підірвати ГЕС – так. А от відкрито, пустити ракету, це не про нього.

Третя

Ми маємо розуміти: найближчі місяці росіяни будуть активно блефувати і лякати світ. Наша ж зброя – інформаційно-дипломатична війна і , з цієї точки зору, дуже важливою є сьогоднішня заява Зеленського.

Четверта

На жаль, історія з ГЕС, не набула потрібного розголосу і Путіна напряму не звинуватив майже ніхто. Це дає можливість Путіну знову вважати, що він у грі може піднімати ставки.

Одним словом, найближчі місяці світ буде ходити по лезу бритви. А у нас, як я писав і раніше, будуть нервові гойдалки, які будуть посилюватися російськими інформаційними провокаціями.

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Джерело
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Теги: ядерна зброя Запорізька АЕС

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Вадим Денисенко

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