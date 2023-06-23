Аналітики ISW оцінили наслідки можливого вибуху на Запорізькій АЕС

Навмисний радіаційний інцидент може також залишити багато територій на окупованому півдні України непридатними для проживання

У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупанти не зможуть контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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«Російські війська не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗАЕС, що могло б вплинути на їхні сили більше, ніж на українські сили на Каховському водосховищі, зважаючи на умови під час інциденту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навмисний радіаційний інцидент може також залишити багато територій на окупованому півдні України непридатними для проживання та управління, що ще більше погіршить здатність Росії зміцнити окупацію півдня України.

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«Знищення електростанції було б різким актом», – йдеться у звіті.

На думку аналітики, російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до диверсій на ЗАЕС, щоб відмовити українські сили від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі. Адже Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій безпековій допомозі Заходу.

«Проте руйнування дамби у Новій Каховці також завдало шкоди російським силам, і можливі російські плани диверсії на ЗАЕС не можна виключати, і Україна та її партнери повинні бути готові до них», – додають фахівці.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

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Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.