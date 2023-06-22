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Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Кремль цинічно відреагував

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Кремль цинічно відреагував
Росія заявила, що не готує теракт на ЗАЕС
фото з відкритих джерел

У Кремлі заявили, що президент Зеленський «бреше», говорячи про те, що росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на слова українського президента про підготовку окупантами вибуху на Запорізькій АЕС. У Кремлі назвали звинувачення України «брехнею». Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили – все, що хотіли бачити», – заявив речник Кремля.

За словами Пєскова, у Росії заплановано контакти глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та гендиректора «Росатома» Олексія Лихачова. Він наголосив, що російський діалог із міжнародним агентством триває.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

«На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі», – заявив президент Зеленський і наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

Теги: росія Дмитро Пєсков Запорізька АЕС

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