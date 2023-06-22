Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський (відео)

РФ все підготувала для теракту на ЗАЕС

Глава держави про можливий теракт на ЗАСЕ: «Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази»

Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі», – заявив він.

Глава держави наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти», – додав він.

Раніше повідомлялося, що осійські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.