Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський (відео)
Глава держави про можливий теракт на ЗАСЕ: «Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази»
Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
«На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі», – заявив він.
Глава держави наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути.
«Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти», – додав він.
Раніше повідомлялося, що осійські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.
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