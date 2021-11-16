МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими

Відомство вчергове закликало українців якомога швидше вакцинуватися

За період із 1 серпня до 31 жовтня 2021 року 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. 96,5% людей, що померди від ускладнень Covid-19 за цей період, не отримали двох доз вакцини. Такі дані Міністерство охорони здоров’я України опублікувало на своїй Facebook-сторінці.

Дані за останні три місяці вказують на те, що людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із коронавірусною хворобою у п’ять разів рідше за тих, хто не отримав жодної дози вакцини або зробив лише одне щеплення. Вакциновані мають удев’ятеро менший ризик померти внаслідок Covid-19 ніж невакциновані.

У відомстві наголошують, що особливо важливо щепитися людям старшого віку, людям із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, аутоімунні, онкологічні захворювання, адже вони мають вищий ризик важко захворіти на COVID-19, отримати ускладнення та померти від цієї хвороби.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що смертність від коронавірусу може зростати й після стабілізації ситуації з новими випадками заражень.

Також нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від Covid-19.

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